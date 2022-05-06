В Бишкеке произошло массовое отравление шаурмой

В Бишкеке произошло массовое пищевое отравление.

Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора.

Отравление произошло 5 мая, пострадали 11 человек. По данным ЦГСЭН, причиной массового пищевого отравления послужило употребление шаурмы в точке фастфуд "Эл эмне жейт" по проспекту Чуй, 110.

Проведена внеплановая проверка объекта с отбором проб и смывов на микробиологические показатели безопасности. На месте проведены разъяснительные работы профилактического характера.

За выявленные нарушения составлен протокол о правонарушении, вынесено постановление о наложении взыскания штрафа в размере 13 тыс. сомов, а также дано санитарное предписание для устранения нарушений.

До выяснения обстоятельств причины пищевого отравления и получения результатов лабораторных исследований данный общепит временно закрыт.

Источник: kaktus.media