В Бишкеке произошло массовое отравление шаурмой

В Бишкеке произошло массовое пищевое отравление.
Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора.
Отравление произошло 5 мая, пострадали 11 человек. По данным ЦГСЭН, причиной массового пищевого отравления послужило употребление шаурмы в точке фастфуд "Эл эмне жейт" по проспекту Чуй, 110.
Проведена внеплановая проверка объекта с отбором проб и смывов на микробиологические показатели безопасности. На месте проведены разъяснительные работы профилактического характера.
За выявленные нарушения составлен протокол о правонарушении, вынесено постановление о наложении взыскания штрафа в размере 13 тыс. сомов, а также дано санитарное предписание для устранения нарушений.
До выяснения обстоятельств причины пищевого отравления и получения результатов лабораторных исследований данный общепит временно закрыт.
Источник: kaktus.media
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