10 мая в части Бишкека и Чуйской области отключат свет (список улиц)

"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 10 мая.
Информация указана на официальном сайте распредкомпании.
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
10 мая, вторник
Северный РЭС:
09:00-17:00
жилмассив "Алтын-Казык"
09:00-17:00
с. Нижняя Ала-Арча (ул. Тихая, Новая, Кыргызская, Логвиненко, Коллекторная, Колхозная, пер. Колхозный, тупик Логвиненко частично)
09:00-17:00
отрезки улиц Кулиева, Кудрука
09:00-17:00
жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй-56, Чуй-58, Чуй-59, Чуй-60, ул. Профессора Зимы)
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 10 мая в Чуйской области - здесь.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!