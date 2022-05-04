10 мая в части Бишкека и Чуйской области отключат свет (список улиц)

"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 10 мая.

Информация указана на официальном сайте распредкомпании.

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

10 мая, вторник

Северный РЭС:

09:00-17:00

жилмассив "Алтын-Казык"

09:00-17:00

с. Нижняя Ала-Арча (ул. Тихая, Новая, Кыргызская, Логвиненко, Коллекторная, Колхозная, пер. Колхозный, тупик Логвиненко частично)

09:00-17:00

отрезки улиц Кулиева, Кудрука

09:00-17:00

жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй-56, Чуй-58, Чуй-59, Чуй-60, ул. Профессора Зимы)

Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 10 мая в Чуйской области - здесь.

Источник: kaktus.media