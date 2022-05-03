В Кадамжае повесился школьник

В Кадамжайском районе повесился 16-летний местный житель.
По данным пресс-службы УВД Баткенской области, 2 мая во дворе дома нашли повешенным 16-летнего жителя села Марказ.
Прибывшие на место происшествия милиционеры установили, что ученик 11-го класса А.Б. в этот день был дома один, его нашли повышенным в сарае во дворе дома.
Данный факт зарегистрирован в ЖУИ, начато досудебное производство.
По данным милиции, на момент трагедии отец юноши получал лечение в больнице Оша, а мать находится в трудовой миграции в России.
Источник: Булак.кж
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