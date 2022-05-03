В Казахстане приостановили следствие о пытках Викрама Рузахунова. Почему?

Следствие о пытках Викрама Рузахунова приостановлено.

Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на одного из трех адвокатов музыканта.

Интересы Рузахунова представляют три адвоката: Нурбек Токтакунов в Бишкеке и Елена Жигалёнок и Рена Керимова в Алматы.

10 февраля Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков. Однако потерпевший все это время категорически отказывается, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приезжать в Алматы из Бишкека для участия в следственных действиях.

"Рузахунов отказывается давать здесь показания, потому что опасается провокаций и боится за свою жизнь и здоровье. А нашим правоохранительным органам это только на руку, поскольку без его участия нельзя вести полноценное расследование. Я заявляла в апреле ходатайство об организации выездного допроса в Бишкеке, просила, чтобы кто-то из членов следственно-оперативной группы съездил туда и взял показания Викрама, но мне отказали", - рассказала адвокат музыканта Рена Керимова.

По ее словам, личности подозреваемых и все обстоятельства совершения тяжкого преступления все еще выясняются, так как нет показаний потерпевшего. Из-за этого следствие по резонансному делу приостановлено.

"В настоящее время Генпрокуратура Казахстана ведет переговоры с кыргызскими коллегами об организации поездки Рузахунова в Алматы для участия в следственных действиях. Здесь ему гарантируют охрану и защиту, но он все же опасается приезжать сюда", - говорит Керимова.

Напомним, кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов был задержан в Алматы во время январских беспорядков. Местные СМИ распространили видео, на котором он признается в том, что приехал в Казахстан для участия в акциях. Коллеги музыканта из Кыргызстана узнали его и забили тревогу, заявив, что он уехал в Алматы на концерт.

Правоохранительным органам и Министерству иностранных дел КР удалось вернуть Викрама на родину. Позже Рузахунов признался, что его пытали в Казахстане, заставили заучить сценарий и пересказать на камеру. "Не хватило пары ударов, чтобы повредить сердце", - написал он в соцсетях.



Источник: kaktus.media