Экс-губернатор Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов водворен в СИЗО

Бывший глава ЦИК и экс-губернатор Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов водворен в СИЗО.

Такое решение принял Первомайский райсуд.

Абдраимов пробудет в СИЗО ГКНБ два месяца — до 30 июня.

Напомним, он был задержан 30 апреля. Абдраимова подозревают в том, что, будучи председателем Центризбиркома, он вынудил должностных лиц сельской управы «Жээк» Ысык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО «Кайнар. Далее там не соблюдались требования договора об утилизации мусора, появилась лишь свалка. ГКНБ сообщает, что Абдраимов владеет 95% акций этой компании.

Источник: Булак.кж