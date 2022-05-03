Бывший глава ЦИК и экс-губернатор Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов водворен в СИЗО.
Такое решение принял Первомайский райсуд.
Абдраимов пробудет в СИЗО ГКНБ два месяца — до 30 июня.
Напомним, он был задержан 30 апреля. Абдраимова подозревают в том, что, будучи председателем Центризбиркома, он вынудил должностных лиц сельской управы «Жээк» Ысык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО «Кайнар. Далее там не соблюдались требования договора об утилизации мусора, появилась лишь свалка. ГКНБ сообщает, что Абдраимов владеет 95% акций этой компании.
Источник: Булак.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!