Россия с 16 мая снимает ограничения на въезд для граждан КР через сухопутные пункты пропуска

Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане стран ЕАЭС, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска, могут не предъявлять результаты ПЦР-теста.
Правительством России принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на пересечение государственной границы для граждан Кыргызстана, а также на выезд граждан России в Кыргызстан, сообщает посольство РФ в КР.
Таким образом, граждане Кыргызстана смогут въезжать в Россию и через сухопутные пункты пропуска, а граждане России следовать в Кыргызстан, в том числе через российско-казахстанскую границу.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане стран ЕАЭС, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска, могут не предъявлять результаты ПЦР-теста.
Источник: bulak.kg
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