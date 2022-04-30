Россия с 16 мая снимает ограничения на въезд для граждан КР через сухопутные пункты пропуска

Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане стран ЕАЭС, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска, могут не предъявлять результаты ПЦР-теста.

Правительством России принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на пересечение государственной границы для граждан Кыргызстана, а также на выезд граждан России в Кыргызстан, сообщает посольство РФ в КР.

Таким образом, граждане Кыргызстана смогут въезжать в Россию и через сухопутные пункты пропуска, а граждане России следовать в Кыргызстан, в том числе через российско-казахстанскую границу.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане стран ЕАЭС, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска, могут не предъявлять результаты ПЦР-теста.

Источник: bulak.kg