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Самолет из России задержан в аэропорту Оша: проверяют сертификат летной годности

Рейс Ош—Минеральные Воды (Россия) задержали.

Данную информацию подтвердили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

«Самолет прилетел из Минеральных вод в аэропорт Ош и должен был лететь обратно. Рейс задерживается, причина задержки неизвестна», - сообщили в аэропорту.

В свою очередь в Министерстве транспорта сообщили, что самолет задержали, проверяют сертификат летной годности.

По данным АГА, самолет принадлежит компании «Уральские авиалинии».

Как пишет АКИpress, рейс U62252 прибыл днем и должен был улететь в 16:05.

Самолет Airbus A320-232 в международной регистрации VP-BDL (Бермуды) был перерегистрирован в российский реестр под номером RA-73819, что противоречит Чикагской конвенции. Самолет принадлежит CIT Leasing Corporation (США). До этого он постоянно летам без проблем между российским городами и Кыргызстаном. Как минимум 12 самолетов (Nordwind Airlines, S7, Уральские авиалинии) с двойной регистрацией прилетали в аэропорты Кыргызстана. Неужели авиационные власти решили присоединиться к санкциям?

Источник: tazabek.kg

           

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