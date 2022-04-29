ГКНБ: Таджикистан не заключал контракты с производителем БПЛА "Байрактар"

Таджикистан не заключал контракты с производителем БПЛА "Байрактар".

Публикации в СМИ о приобретении Таджикистаном турецких БПЛА "Байрактар", по имеющимся достоверным данным, таджикская сторона не заключала контракты с производителем БПЛА "Байрактар" компанией "Байкар Макина", а также другим турецкими подобными производителями по приобретению БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, информация о приобретении таджикской стороной турецких БПЛА "Байрактар" является непроверенной.

Также ГКНБ заявляет что Кыргызская Республика проводит политику мира и добрососедства, прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе. "Приобретенные кыргызской стороной турецкие БПЛА предназначены исключительно в оборонительных целях на фоне сохраняющегося высокого уровня террористической и религиозно-экстремистской угрозы государствам Центральной Азии в связи с ситуаций в Афганистане. Кыргызская сторона никогда не придерживалась и не будет придерживаться агрессивной политики в отношении соседних стран"- говорится в сообщении нацбезопасности.

Источник: vb.kg