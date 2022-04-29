Глава Минздрава рассказал о состоянии госпитализированного Акылбека Жапарова

Состояние у него стабильное, но врачи пока не выписывают его.

Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров все еще находится в больнице. Об этом Kaktus.media сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, о сроках выписки Жапарова пока неизвестно. "Состояние у него стабильное, но врачи пока не выписывают его. Когда он отправится домой - неизвестно", - прокомментировал он.

Напомним, 28 апреля утром Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М. Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление.

Источник: Kaktus.media