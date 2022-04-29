На штрафстоянке республиканского ГАИ загорелись четыре автомобиля

На штрафстоянке республиканского ГАИ загорелись четыре автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, во время пожара полностью сгорели машины "Ауди-80" и "Nissan Primera". Также загорелся моторный отсек автомобиля Honda Accord. Сгорел левый бампер "Мицубиси".

Причина возгорания выясняется.



Источник: vb.kg