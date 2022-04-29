Схему движения маршрутки №136 в Бишкеке частично изменят

Микроавтобусный маршрут №136 в Бишкеке частично изменил схему движения.
По данным пресс-службы мэрии столицы, теперь маршрут, который обслуживает ОсОО «Трансгрупп-Коммуникейшн», будет курсировать с заездом в южном направлении на улицу Шабдан, где расположено Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ).
Отмечается, что такое решение принято в связи с многочисленными обращениями жителей жилого массива «Арча-Бешик», а также письменного обращения руководства Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.
После утверждения УПСМ ГУВД данный маршрут будет ходить по следующей схеме движения: «жилмассив «Ак-Ордо» – жилмассив «Кок-Жар» с заездом на улицу Шабдан Баатыра.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!