Схему движения маршрутки №136 в Бишкеке частично изменят

Микроавтобусный маршрут №136 в Бишкеке частично изменил схему движения.

По данным пресс-службы мэрии столицы, теперь маршрут, который обслуживает ОсОО «Трансгрупп-Коммуникейшн», будет курсировать с заездом в южном направлении на улицу Шабдан, где расположено Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ).

Отмечается, что такое решение принято в связи с многочисленными обращениями жителей жилого массива «Арча-Бешик», а также письменного обращения руководства Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.

После утверждения УПСМ ГУВД данный маршрут будет ходить по следующей схеме движения: «жилмассив «Ак-Ордо» – жилмассив «Кок-Жар» с заездом на улицу Шабдан Баатыра.

Источник: bulak.kg