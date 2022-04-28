Ташиев сумел обеспечить продбезопасность страны

Продовольственная ситуация в Кыргызстане на сегодняшний день более или менее стабильная и в этом есть определенная заслуга главы ГКНБ Камчыбека Ташиева...

Продовольственная ситуация в Кыргызстане на сегодняшний день более или менее стабильная и в этом есть определенная заслуга главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который в конце марта, напомним, заявил, что за обеспечение продовольственной безопасности персональную ответственность несут три министра - экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, финансов Алмаз Бакетаев и чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

"По продовольственной безопасности опустимся на землю. Вы несете персональную ответственность. Вы должны точно знать, сколько зерна, муки, сахара, растительного масла есть в запасе, где можно купить, прогнозы по закупу, контракты. Заранее, ребята, работайте со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности - эти три министра головой будут отвечать", - отметил глава ГКНБ.

В итоге своевременное вмешательство госорганов дало свои результаты и были приняты меры по недопущению спекуляций товаров первой необходимости. По данным Службы антимонопольного регулирования, сегодня предпринимаются все необходимые меры по сдерживанию роста цен на основные продукты.

К примеру, со стороны кабмина обнулена налоговая ставка НДС на растительное масло, сахарный песок и пшеницу. Кроме этого, проводится интервенция со стороны Фонда госматрезервов.

Позаботились в правительстве и о запасах продуктов первой необходимости. Так, по данным Минсельхоза, объем запасов сахара составляет порядка 20 тысяч тонн, что хватит для населения на 2,5 месяца. Плюс, сахар есть на складах Госматрезерва в объеме на 2,5 месяца. Растительного масла хватит на 2,5-3 месяца и кроме этого из России в страну поступило 135 тонн витаминизированной пшеничной муки и более 60 тонн витаминизированного подсолнечного масла.

Проводит соответствующую работу и Антимонопольная служба, сотрудники которой с недобросовестными продавцами проводят разъяснительные беседы и в случае чего выписывают предписания. Делается это с одной целью, чтобы не вызвать волну спекуляций и перекупщиков.

Также и в сравнении с соседними республиками продовольственная ситуация в Кыргызстане более или менее, можно сказать, оптимальная. Так, если среднерыночная цена на сахарный песок в Кыргызстане, к примеру, составляет 80 сомов, то в Казахстане - 98, в России - 85, в Беларуси - 65, в Армении - 90, в Таджикистане - 120, а в Узбекистане - 80.

Литр подсолнечного рафинированного масла по средней цене в Кыргызстане -166 сомов, в Казахстане масло можно купить по цене 170 сомов, в России - 140, в Беларуси - 130, в Армении - 230, в Таджикистане - 240, в Узбекистане - 230.

В Таджикистане покупатели тоже жалуются на рост цен. Килограмм самых дешевых фруктов, к примеру, стоит больше доллара. Как объясняют продавцы, многие фрукты на прилавках импортные, от этого и цены на них высокие. К примеру, килограмм яблок стоит больше доллара, а килограмм редиса - полцента

Рост цен не обошел и рынки Узбекистана. Там тоже значительно выросли цена на овощи и фрукты. Мандарины, к примеру, стоят почти 48 тысяч сумов за килограмм.

Кроме этого, запасов ГСМ в республике имеется в достаточном количестве, что в свою очередь положительно влияет на стабилизацию цен на рынке. Антимонопольным органом проводится вся необходимая работа, направленная на недопущение необоснованного повышения цен на ГСМ.

Литр бензина марки АИ-92 в Кыргызстане стоит 65 сомов, в Казахстане - 37, в России - 55, в Беларуси - 70, в Армении -96, в Таджикистане - 76, в Узбекистане - 75.

Цена дизельного топлива в Кыргызстане составляет 65 сомов за литр, в Казахстане - 57, в России - 63, в Беларуси - 73, в Армении - 94, в Таджикистане - 76, в Узбекистане - 81.



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