Учителям подняли зарплату. Но есть кое-что. Разбираемся во всех тонкостях повышения

С 1 апреля учителям подняли заработные платы.
Как утверждают власти, на этот раз произвели беспрецедентное повышение - на 80%, изменив вместе с этим систему начисления. Kaktus.media разбирался, из чего теперь формируется новая учительская зарплата.
Из чего формируется зарплата?
Систему начислений учительской зарплаты меняют регулярно.
С 2011 года учителям платили за часовую нагрузку. Теперь им будут платить за ставку:
- 16 часов работы в неделю в 1-4-х классах;
- 18 часов работы в неделю в 5-11-х классах.
Как платят за одну ставку?
Оплата за базовую ставку составляет 7 040 сомов. Далее эту ставку умножают на коэффициент кратности. Этот коэффициент зависит от образования педагога и от того, в каких классах он работает. Если учитель работает на 1,5 ставки, соответственно, цифру умножают на 1,5.
Учитель 1-4-х классов:
- со степенью бакалавра - 2, 451;
- со степенью специалиста/магистра - 2,722.
Учителя 5-11-х классов, преподающие информатику, математику, физику, химию и биологию:
- со степенью бакалавра - 2,451;
- со степенью специалиста/магистра - 2,722.
Учителя 5-11-х классов, преподающие остальные дисциплины:
- со степенью бакалавра - 2,042;
- со степенью специалиста/магистра - 2,268.
Теперь учителям придется работать только с одной ставкой?
Нет. Допустима нагрузка до 1,5 ставки. Учитывая нехватку специалистов, большинство учителей итак работают с максимальной нагрузкой. Учителя не смогут работать с двумя, тремя ставками.
Какая доплата за классное руководство?
Доплату за классное руководство существенно повысили. Если ранее она составляла около 350 сомов, то с апреля она составляет 1 400 сомов. Но есть одно но: учителям будут платить только за одно классное руководство. Таким образом, учитель, работающий в двух классах, все равно будет получать 1 400 сомов.
А доплата за проверку тетрадей?
Эту доплату получают не все предметники. Доплата в размере 2 800 сомов предусмотрена для преподавателей языковых дисциплин, математики. У остальных предметников проверка письменных работ дополнительно не оплачивается. В МОиН отметили, что письменная нагрузка у этих предметов не столь высокая.
"Сочинение по литературе дети пишут не каждый день. Лабораторные работы тоже. Соответственно, проверка тетрадей включена в функциональные обязанности и дополнительно не оплачивается", - отметили в ведомстве.
Что насчет стажа?
В новом постановлении кабмина классификацию стажа изменили. Теперь она отсчитывается от трех лет, а не пяти, как раньше. По новой классификации предусмотрены следующие надбавки:
- 3-8 лет - 10%;
- 8-13 лет - 20%;
- свыше 13 лет - 30% от ставки.
А КТУ?
А вот насчет оплаты по КТУ (коэффициент трудового участия). Ранее ее выделяли раз в квартал за внеклассную работу, например, ведение кружков, подготовку детей к олимпиаде, определенный объем административной работы и пр. В МОиН отметили, что эту доплату отменили из-за повышения зарплаты.
Убрали также доплаты за подготовку к урокам.
Могут ли в школах работать учителя-пенсионеры?
Да. В новом постановлении кабмина нет запрета работать после выхода на пенсию.
А теперь считаем
Пример 1. Учитель математики 5-11-х классов Айгуль Жукеева с высшим образованием с присвоением квалификации бакалавра и стажем педагогической работы 15 лет имеет нагрузку в объеме 27 часов в неделю и является руководителем в двух классах.
Месячная заработная плата этого учителя формируется из следующего:
- коэффициент кратности к ставке у учителя - 2,451, соответственно, размер его ставки (за 18 часов) составляет: 2,451 * 7 040 сомов = 17 255 сомов. Она работает на 1,5 ставки. Значит, ей положено 25 883 сома;
- доплата за классное руководство - 1 400 сомов;
- доплата за проверку тетрадей при 1,5 ставке - 4 050 сомов;
- доплата за педстаж с учетом надбавки в 30% - 5 177 сомов.
Итого - 36 510 сомов. После вычета 20% в Соцфонд на руки она получит 29 208 сомов. Но в данном случае учитель работает с максимальной нагрузкой.
Пример 2.Учитель литературы 5-11-х классов Кудайбергенова Дамира с высшим образованием с присвоением квалификации магистра и стажем педагогической работы 25 лет имеет нагрузку в объеме 23 часа в неделю, не имеет классного руководства.
Месячная заработная плата этого учителя формируется из следующего:
- коэффициент кратности к ставке у учителя истории - 2,268, соответственно, размер ставки (за 18 часов) составляет 2,268 * 7 040 сомов = 15 967 сомов. За ставку с 23 часами ей положено 20 402 сома;
- доплата за проверку письменных работ по ее дисциплине не предусмотрена;
- доплата за педстаж - 4 790 сомов.
Итого - 25 192 сома. После вычета 20% в Соцфонд она на руки получит 20 153 сома.
Что думают сами учителя?
***
Учителя в беседе с Kaktus.media поделились своим мнением.
"Отмену КТУ поддерживаю. Мне кажется, что такие квартальные поощрения в школах на самом деле становятся инструментом давления, ведь для учителя важны каждые 100 сомов в его зарплате, а принцип начисления КТУ не до конца объясняют. Приходится гадать, дадут ли тебе в этом месяце КТУ. Пусть вместо ежеквартальных надбавок будет прибавление к ежемесячной зарплате. Так надежнее и стабильнее".
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"Я посчитала свою будущую зарплату. Получилось больше, конечно, но далеко не на 80%. Прибавление составило около 3 тыс. сомов. Чиновники как всегда все преувеличивают, говорят красивые цифры".
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"Зарплата, действительно, поднимется, но коэффициент, по которому будут считать зарплату для учителей, разный - учителя-языковеды будут получать по низшей ставке, а учитель математики, например, по коэффициенту гораздо выше. Как можно разграничивать все предметы? Литература и история - не менее важные дисциплины. Не понимаю, почему такие странные приоритеты?"
Источник: Кактуз.кж
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