Учителям подняли зарплату. Но есть кое-что. Разбираемся во всех тонкостях повышения

С 1 апреля учителям подняли заработные платы.

Как утверждают власти, на этот раз произвели беспрецедентное повышение - на 80%, изменив вместе с этим систему начисления. Kaktus.media разбирался, из чего теперь формируется новая учительская зарплата.

Из чего формируется зарплата?

Систему начислений учительской зарплаты меняют регулярно.

С 2011 года учителям платили за часовую нагрузку. Теперь им будут платить за ставку:

16 часов работы в неделю в 1-4-х классах;

18 часов работы в неделю в 5-11-х классах.

Как платят за одну ставку?

Оплата за базовую ставку составляет 7 040 сомов. Далее эту ставку умножают на коэффициент кратности. Этот коэффициент зависит от образования педагога и от того, в каких классах он работает. Если учитель работает на 1,5 ставки, соответственно, цифру умножают на 1,5.

Учитель 1-4-х классов:

со степенью бакалавра - 2, 451;

со степенью специалиста/магистра - 2,722.

Учителя 5-11-х классов, преподающие информатику, математику, физику, химию и биологию:

со степенью бакалавра - 2,451;

со степенью специалиста/магистра - 2,722.

Учителя 5-11-х классов, преподающие остальные дисциплины:

со степенью бакалавра - 2,042;

со степенью специалиста/магистра - 2,268.

Теперь учителям придется работать только с одной ставкой?

Нет. Допустима нагрузка до 1,5 ставки. Учитывая нехватку специалистов, большинство учителей итак работают с максимальной нагрузкой. Учителя не смогут работать с двумя, тремя ставками.

Какая доплата за классное руководство?

Доплату за классное руководство существенно повысили. Если ранее она составляла около 350 сомов, то с апреля она составляет 1 400 сомов. Но есть одно но: учителям будут платить только за одно классное руководство. Таким образом, учитель, работающий в двух классах, все равно будет получать 1 400 сомов.

А доплата за проверку тетрадей?

Эту доплату получают не все предметники. Доплата в размере 2 800 сомов предусмотрена для преподавателей языковых дисциплин, математики. У остальных предметников проверка письменных работ дополнительно не оплачивается. В МОиН отметили, что письменная нагрузка у этих предметов не столь высокая.

"Сочинение по литературе дети пишут не каждый день. Лабораторные работы тоже. Соответственно, проверка тетрадей включена в функциональные обязанности и дополнительно не оплачивается", - отметили в ведомстве.

Что насчет стажа?

В новом постановлении кабмина классификацию стажа изменили. Теперь она отсчитывается от трех лет, а не пяти, как раньше. По новой классификации предусмотрены следующие надбавки:

3-8 лет - 10%;

8-13 лет - 20%;

свыше 13 лет - 30% от ставки.

А КТУ?

А вот насчет оплаты по КТУ (коэффициент трудового участия). Ранее ее выделяли раз в квартал за внеклассную работу, например, ведение кружков, подготовку детей к олимпиаде, определенный объем административной работы и пр. В МОиН отметили, что эту доплату отменили из-за повышения зарплаты.

Убрали также доплаты за подготовку к урокам.

Могут ли в школах работать учителя-пенсионеры?

Да. В новом постановлении кабмина нет запрета работать после выхода на пенсию.

А теперь считаем

Пример 1. Учитель математики 5-11-х классов Айгуль Жукеева с высшим образованием с присвоением квалификации бакалавра и стажем педагогической работы 15 лет имеет нагрузку в объеме 27 часов в неделю и является руководителем в двух классах.

Месячная заработная плата этого учителя формируется из следующего:

коэффициент кратности к ставке у учителя - 2,451, соответственно, размер его ставки (за 18 часов) составляет: 2,451 * 7 040 сомов = 17 255 сомов. Она работает на 1,5 ставки. Значит, ей положено 25 883 сома;

доплата за классное руководство - 1 400 сомов;

доплата за проверку тетрадей при 1,5 ставке - 4 050 сомов;

доплата за педстаж с учетом надбавки в 30% - 5 177 сомов.

Итого - 36 510 сомов. После вычета 20% в Соцфонд на руки она получит 29 208 сомов. Но в данном случае учитель работает с максимальной нагрузкой.

Пример 2.Учитель литературы 5-11-х классов Кудайбергенова Дамира с высшим образованием с присвоением квалификации магистра и стажем педагогической работы 25 лет имеет нагрузку в объеме 23 часа в неделю, не имеет классного руководства.

Месячная заработная плата этого учителя формируется из следующего:

коэффициент кратности к ставке у учителя истории - 2,268, соответственно, размер ставки (за 18 часов) составляет 2,268 * 7 040 сомов = 15 967 сомов. За ставку с 23 часами ей положено 20 402 сома;

доплата за проверку письменных работ по ее дисциплине не предусмотрена;

доплата за педстаж - 4 790 сомов.

Итого - 25 192 сома. После вычета 20% в Соцфонд она на руки получит 20 153 сома.

Что думают сами учителя?

***

Учителя в беседе с Kaktus.media поделились своим мнением.

"Отмену КТУ поддерживаю. Мне кажется, что такие квартальные поощрения в школах на самом деле становятся инструментом давления, ведь для учителя важны каждые 100 сомов в его зарплате, а принцип начисления КТУ не до конца объясняют. Приходится гадать, дадут ли тебе в этом месяце КТУ. Пусть вместо ежеквартальных надбавок будет прибавление к ежемесячной зарплате. Так надежнее и стабильнее".

***

"Я посчитала свою будущую зарплату. Получилось больше, конечно, но далеко не на 80%. Прибавление составило около 3 тыс. сомов. Чиновники как всегда все преувеличивают, говорят красивые цифры".

***

"Зарплата, действительно, поднимется, но коэффициент, по которому будут считать зарплату для учителей, разный - учителя-языковеды будут получать по низшей ставке, а учитель математики, например, по коэффициенту гораздо выше. Как можно разграничивать все предметы? Литература и история - не менее важные дисциплины. Не понимаю, почему такие странные приоритеты?"

Источник: Кактуз.кж