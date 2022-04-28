Акылбек Жапаров попал в больницу с жалобами на боли в сердце

Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации.

Сегодня утром председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии имени М. Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление, сообщает пресс-служба кабмина.

Процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца. В настоящее время состояние здоровья главы кабмина стабильное, удовлетворительное.

Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации.

Источник: sputnik.kg