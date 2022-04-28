(Фото) В Бишкеке раскрасили крышки люков.

В честь Дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля, ОАО «Бишкектеплосеть» организовало мероприятие по оригинальному раскрашиванию крышек люка тепловых сетей в Бишкеке.
По данным пресс-службы компании, цель мероприятия «Смотри под ноги!» — предотвращение несчастных случаев, формирование позитивной культуры охраны труда, создание красоты и подъем весеннего настроения горожан путем привлечения внимания к люкам, которые раскрашены в яркие цвета.
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