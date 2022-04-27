Сегодня кадыр тун - 2022. Что можно и нельзя делать

Духовенства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обозначили дату Кадыр тун.

В этом году она выпадает в ночь с 27 на 28 апреля. Как встречать Ночь предопределения, читайте в этом материале Kaktus.media.

Что такое Кадыр тун?

Кадыр тун - это кыргызское название, на русский язык переводится как Ночь предопределения, на арабском же это звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр. Считается, что именно в Ночь предопределения к пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил и передал Коран. Это была одна из десяти последних ночей месяца Рамазан.

Когда наступает Кадыр тун?

В Коране указано, что Кадыр тун наступает в месяц Орозо в одну из последних десяти ночей поста, однако точная дата не упоминается. Некоторые ученые считали, что ночь с 26-го на 27-й день поста близка к Кадыр тун. В священных писаниях упоминаются такие числа, как 21, 23, 25, 27 и 29. Верующие проводят эти ночи в молитве, чтобы найти самую важную ночь священного месяца. Кадыр тун приходит сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы.

По каким признакам можно определить Кадыр тун?

В хадисах пророка Мухаммеда передается, что эта ночь особенно умиротворенная, верующие в эту ночь ощущают такое спокойствие и благоговение, которые они не могут ощутить в другое время года. Считается, что в Кадыр тун даже деревья полностью пригибаются к земле, только увидеть это способен особенный человек с высоким духовным статусом.

Умеренная температура ночи (эта ночь по местным климатическим условиям будет ни холодной, ни жаркой).

Яркая луна.

Отсутствие звездопада.

Появление луны, похожей на половину блюда.

Как встречать Кадыр тун?

Перед наступлением Кадыр тун желательно совершить полное омовение (гусль), а также избавить голову, душу и сердце от негативных помыслов. В эту ночь следует просить прощения за совершенные грехи, совершать покаяние и много молиться, потому что считается, что именно в эту ночь записывается все, что произойдет с человеком в течение года до следующей Ночи предопределения.

Что нельзя делать в Кадыр тун?

Нельзя пить спиртные напитки.

Нельзя сплетничать и заниматься пустой болтовней.

Нельзя спать в эту ночь.

Нельзя сквернословить, ругать кого-то. Говорить про кого-то что-то нехорошее в эту ночь недопустимо.

Нельзя смотреть фильмы и развлекательные передачи.

Где нужно проводить Кадыр тун?

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети. Можно проводить ночь как в одиночестве, так и с джамаатом (общиной).

В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.

Источник: kaktus.media