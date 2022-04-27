Сегодня кадыр тун - 2022. Что можно и нельзя делать

Духовенства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обозначили дату Кадыр тун.
В этом году она выпадает в ночь с 27 на 28 апреля. Как встречать Ночь предопределения, читайте в этом материале Kaktus.media.
Что такое Кадыр тун?
Кадыр тун - это кыргызское название, на русский язык переводится как Ночь предопределения, на арабском же это звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр. Считается, что именно в Ночь предопределения к пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил и передал Коран. Это была одна из десяти последних ночей месяца Рамазан.
Когда наступает Кадыр тун?
В Коране указано, что Кадыр тун наступает в месяц Орозо в одну из последних десяти ночей поста, однако точная дата не упоминается. Некоторые ученые считали, что ночь с 26-го на 27-й день поста близка к Кадыр тун. В священных писаниях упоминаются такие числа, как 21, 23, 25, 27 и 29. Верующие проводят эти ночи в молитве, чтобы найти самую важную ночь священного месяца. Кадыр тун приходит сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы.
По каким признакам можно определить Кадыр тун?
В хадисах пророка Мухаммеда передается, что эта ночь особенно умиротворенная, верующие в эту ночь ощущают такое спокойствие и благоговение, которые они не могут ощутить в другое время года. Считается, что в Кадыр тун даже деревья полностью пригибаются к земле, только увидеть это способен особенный человек с высоким духовным статусом.
- Умеренная температура ночи (эта ночь по местным климатическим условиям будет ни холодной, ни жаркой).
- Яркая луна.
- Отсутствие звездопада.
- Появление луны, похожей на половину блюда.
Как встречать Кадыр тун?
Перед наступлением Кадыр тун желательно совершить полное омовение (гусль), а также избавить голову, душу и сердце от негативных помыслов. В эту ночь следует просить прощения за совершенные грехи, совершать покаяние и много молиться, потому что считается, что именно в эту ночь записывается все, что произойдет с человеком в течение года до следующей Ночи предопределения.
Что нельзя делать в Кадыр тун?
- Нельзя пить спиртные напитки.
- Нельзя сплетничать и заниматься пустой болтовней.
- Нельзя спать в эту ночь.
- Нельзя сквернословить, ругать кого-то. Говорить про кого-то что-то нехорошее в эту ночь недопустимо.
- Нельзя смотреть фильмы и развлекательные передачи.
Где нужно проводить Кадыр тун?
Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети. Можно проводить ночь как в одиночестве, так и с джамаатом (общиной).
В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.
Источник: kaktus.media
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