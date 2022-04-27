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Президент подписал закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования

Закон был принят Жогорку Кенешем 17 марта этого года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 17 марта этого года.

Целью закона называют утверждение бюджета ФОМС на 2022 год и одобрение прогноза на следующие два года.

Источник: kaktus.media

           

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