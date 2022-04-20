ГУВД: Болот Темиров подозревается в подделке документов и незаконном пересечении границы

В отношении журналиста-расследователя Болота Темирова возбудили еще три уголовных дела.

Об этом он сам сообщил накануне.

По его словам, это связано с вышедшим на днях расследованием о госзакупках, где говорится, что компания сына главы ГКНБ Таймураса Ташиева за последние пару месяцев победила сразу в нескольких тендерах на поставку ГСМ в Джалал-Абаде.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сегодня сообщили, что в отношении Темирова возбуждены уголовные дела по ст.379 ч. 1,2,3 («Подделка документов») УК КР и по ст.378 ч.1 («Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики») УК КР.

«26 января 1996 года получил паспорт гражданина Российской Федерации по достижению 16-летнего возраста. 27 июня 2002 года, 1 ноября 2007 года и 25 февраля 2014 года он обменивал паспорт гражданина России. Согласно сведениям УФМС России по городу Москва, Темиров документирован паспортом серии 4514 №547576 (статус «действительный»).

Темиров зная, что является гражданином РФ, вступил в сговор с должностными лицами паспортного отдела, чтобы незаконно получить паспорт гражданина Кыргызстана. 11 июля 2008 года, нарушив процедуру получения кыргызского паспорта, будучи гражданином иного государства, он предоставил в паспортный отдел заведомо подложный военный билет серии А№024913 от 28.08.2001 года, выданный Узгенским объединенным городским военным комиссариатом, принадлежащий другому лицу. Однако каких-либо сведений в Министерстве обороны о получении военного билета и прохождении срочной военной или альтернативной службы Темировым не имеется», — говорится в сообщении.

«Журналист должен был обратиться с письменным ходатайством на имя президента о приеме его в гражданство Кыргызстана с приложением необходимого пакета документов, перечень которого определяется законом «О гражданстве Кыргызской Республики». Согласно положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства, уполномоченные органы вносят заключение о приеме в гражданство. Но Темиров умышленно не сделал этого.

Он, скрыв факт наличия у него российского гражданства, 24 июля 2008 года предоставил в паспортный отдел другое заведомо подложное временное удостоверение личности за №0079814 от 18.09.2005 года.

В последующем Темиров неоднократно оформил получение новых паспортов Кыргызской Республики по причинам истечения срока пользования и утраты», — сообщили в ГУВД.

В милиции добавили, что с этими документами журналист более 50 раз незаконно пересекал границу Кыргызстана и успел «поработать на госслужбе».

Источник: Булак.кж