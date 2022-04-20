Минцифры не будет взымать 700 сомов за регистрацию устройств связи в КР

Инициатива будет также способствовать установлению прозрачных правил ведения бизнеса, сокращению недобросовестной конкуренции.

В Кыргызстане Министерство цифрового развития сообщает о том, что за регистрацию устройств связи не будут взимать 700 сомов, о которых говорится в публикациях СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Справка обоснование к предложенному варианту проекта закона была неверно истолкована и воспринята со стороны представителей СМИ. В этой связи хотелось бы обратить внимание общества и СМИ на полный текст документа, вынесенного на общественное обсуждение", - говорится в сообщении министерства.

Минцифры еще раз привело плюсы, предлагаемой им государственной системы идентификации (ГСИ).

"Регистрация позволит сокращать приток некачественных "перепрошитых" устройств, небезопасных для здоровья из-за усиления излучения.

Инициатива позволит более эффективно и прозрачно сокращать объемы контрабандной продукции нелегального ввоза товаров, сократить случаи укрывательства от налогообложения, стимулировать добросовестных предпринимателей-импортеров.

Следует отметить, что, несмотря на все предпринимаемые государством меры, львиная доля средств связи попадает на территорию республики контрабандным путем, минуя обязательный этап таможенной очистки, процедур ввоза и сертификации, уплаты налоговых платежей, часть постигаемой продукции и вовсе является контрафактом.

Сокращение совершаемых имущественных преступлений будет происходить за счет возможности удаленного контроля и оперативной блокировки похищенных устройств связи, а при обнаружении похищенного устройства поможет оперативно определить его принадлежность конкретному лицу. Работа правоохранительных органов по зарегистрированным идентификационным кодам будет способствовать более ускоренному розыску пропавших лиц, а также причастных к совершению различного рода правонарушений и преступлений.

Инициатива будет также способствовать установлению прозрачных правил ведения бизнеса, сокращению недобросовестной конкуренции. Лицензирование деятельности исключит тех предпринимателей и компании, которые не обладают необходимыми компетенциями, а также материальным и техническим оснащением, обеспечивающим должный уровень безопасности и конфиденциальности собираемой и хранимой информации.

Во многих странах мира инициатива по идентификации мобильных устройств зарекомендовала себя своей эффективностью по многим параметрам – положительное влияние на экономику, прозрачный сбор налогов, снижение уровня преступлений, удовлетворенность граждан от качества устройств и обслуживания", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Кыргызстане общественность негативно отреагировала на предложение ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов за 700 сомов для каждого кыргызстанца. Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение поправки в законы "Об электрической и почтовой связи" и "О лицензионно-разрешительной системе в КР".

Источник: vb.kg