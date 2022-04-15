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Общество
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В Чуйской области мужчина ударил ножом продавщицу магазина

В Московском районе задержан мужчина по подозрению в разбое.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.  13 апреля 2022 года в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение по факту угрозы неизвестным мужчиной ножом в одном из магазинов в селе Петровка.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По приезде сотрудников милиции было установлено, что неизвестный мужчина, проникнув в один из магазинов в селе, начать угрожать ножом, в результате чего нанес колото-резаные раны продавщице, которая в последующем была доставлена в территориальную больницу.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по ст. 207 (разбой) УК КР.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками ОВД Московского района по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам
был задержан Б.С., 1970 года рождения.

В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудниками милиции был обнаружен и изъят орудие преступления (нож).

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.

Источник: reporter.kg

           

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