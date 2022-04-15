В Кыргызстане период с 1 по 9 мая 2022 года объявлен нерабочими днями

На очередном заседании кабинета министров одобрен проект решения о переносе выходных дней в мае текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Согласно документу, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, предлагается установить выходными днями с 1 по 9 мая 2022 года и перенести выходной день 30 апреля (суббота) – на рабочий день 4 мая (среда), выходной день 14 мая (суббота) – на рабочий день 6 мая (пятница). Одновременно с этим, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести выходные дни в мае 2022 года согласно принятому кабмином решению.



Источник: vb.kg