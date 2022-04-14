В Бишкеке 19 стоматологических кабинетов работали незаконно

В данное время проводится проверка частных стоматологических клиник/кабинетов республики на предмет соответствия лицензионным требованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Проверки проходят в связи с ростом вирусных гепатитов (парентеральных) среди населения республики, связанных с беспорядочным и без разрешительных документов открытием стоматологических клиник/кабинетов, а так же во исполнения п.3 ст. 28 Закона “О лицензионно-разрешительной системе в КР” и по поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева
Комиссией по Бишкеку охвачено 70 частных стоматологических клиник/кабинетов, из них у 19 кабинетов нет разрешения на осуществление медицинской деятельности. За нарушение законодательства в области общественного здравоохранения руководителям вышеуказанных частных медицинских центров/кабинетов со стороны Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека составлены протоколы о правонарушении на сумму 300 тыс. сомов. В отношении лиц, осуществляющих медицинскую безлицензионную деятельность будут приниматься меры согласно законодательству КР через правоохранительные органы.
В настоящее время министерством аналогичные проверки проводятся в частных медицинских клиниках и фармацевтических организациях на предмет соответствия лицензионным требованиям по медицинской и фармацевтической деятельности.
Источник: reporter.kg
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