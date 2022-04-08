В реке Жумгал утонул двухлетний мальчик

Тело ребенка обнаружено местными жителями и передано родственникам.

7 апреля в реку Жумгал села Чаек упал 2-летний мальчик. А.у С. и утонул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, к поисково-спасательным работам были привлечены 9 спасателей Жумгальского районного управления по чрезвычайным ситуациям, 8 сотрудников милиции и 10 местных жителей. Тело ребенка обнаружено местными жителями и передано родственникам.



Источник: vb.kg