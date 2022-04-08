В реке Жумгал утонул двухлетний мальчик

Тело ребенка обнаружено местными жителями и передано родственникам.
7 апреля в реку Жумгал села Чаек упал 2-летний мальчик. А.у С. и утонул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, к поисково-спасательным работам были привлечены 9 спасателей Жумгальского районного управления по чрезвычайным ситуациям, 8 сотрудников милиции и 10 местных жителей. Тело ребенка обнаружено местными жителями и передано родственникам.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!