В Бишкеке на ремонт закрыли три улицы

Отрезок улицы Шералиева закрыт от Северной до 24-го дома.
Как сообщают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 3 апреля на ремонт закрыли некоторые городские улицы.
Так, на ремонт закрыли отрезок улицы Сыдыкова, от Турусбекова до Акиева. Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будут улицы Токтогула и Киевская.
Также на ремонт закрыли отрезок улицы Элебаева, от Льва Толстого до Горького. Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будут улицы Жукеева-Пудовкина и Байтик-Баатыра.
Отрезок улицы Шералиева закрыт от Северной до 24-го дома. Альтернативная дорога для проезда автотранспортных - улица Баха.
Реконструкцию улиц проведут в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" (фаза II) за счет грантовых средств КНР.
Источник: vb.kg
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