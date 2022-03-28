В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
Задержан боевик международной террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад". 24 марта 2022 года ГКНБ КР в рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований на территории КР задержан боевик международной террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" Ш.Р., ранее прошедший диверсионную подготовку в Сирии, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической коалиции.
Как стало известно, задержанный по заданию лидеров указанной международной террористической организации из Сирии был направлен в одну из стран региона для совершения террористического акта в качестве террориста-смертника.
В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Комплекс следственных мероприятий продолжается.
Источник: vb.kg
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