Задержан боевик террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад"

В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Задержан боевик международной террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад". 24 марта 2022 года ГКНБ КР в рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований на территории КР задержан боевик международной террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" Ш.Р., ранее прошедший диверсионную подготовку в Сирии, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической коалиции.

Как стало известно, задержанный по заданию лидеров указанной международной террористической организации из Сирии был направлен в одну из стран региона для совершения террористического акта в качестве террориста-смертника.

В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Комплекс следственных мероприятий продолжается.

Источник: vb.kg