Таджикские пограничники избили пограничника Кыргызстана

При осмотре военнослужащего выяснилось, что у него была разбита голова, имелись ссадины, окровавлена форма.
Как сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР, инцидент произошел 19 марта в местности Сада Баткенской области.
Военнослужащий Лейлекского погранотряда обнаружил неизвестное авто возле линии госграницы. Пытаясь задержать автомашину, он перешел на участок, где несли службу пограничники Таджикистана.
Таджикские пограничники задержали кыргызского военнослужащего. Незамедлительно состоялись переговоры между пограничными представителями Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку, по итогам которых пограничник КР был передан кыргызской стороне.
«При осмотре военнослужащего выяснилось, что у него была разбита голова, имелись ссадины, окровавлена форма. Со слов военнослужащего Погранслужбы ГКНБ КР, между ним и таджикскими пограничниками завязалась драка.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего оценивается как стабильное, он проходит стационарное лечение. Пограничная служба ГКНБ КР проводит разбирательство», — сообщили в ведомстве.
Источник: Булак.кж
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