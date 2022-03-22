В планах обмен информационным контентом и опытом в телепроизводстве, а также создание совместных телепроектов.
Медиахолдинг "Пирамида" и НТРК Узбекистана подписали меморандум об информационном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По ее данным, генеральный директор медиахолдинга "Пирамида" Дооронбек Адаханов посетил национальную государственную телерадиовещательную компанию НТРК Республики Узбекистан и встретился с председателем Алишером Ходжаевым.
"В планах обмен информационным контентом и опытом в телепроизводстве, а также создание совместных телепроектов.
Отметим, что НТРК Республики Узбекистан впервые приняла и готова активно расширять сотрудничество с телеканалом "Пирамида".
НТРК Республики Узбекистан - главный национальный телеканал. Вещательная сеть состоит из 12 телеканалов, 4 радиоканалов и 12 региональных телерадиокомпаний. Вещание ведётся в цифровом и аналоговом формате вещания.
Напомним, медиахолдинг "Пирамида" расширяет сотрудничество с международными телеканалами для развития и укрепления в медиасфере. В наш список сотрудничества входят такие страны, как: Азербайджан, Республика Беларусь, Германия, Казахстан, РФ, Корея, Япония и Иран".
Источник: vb.kg
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