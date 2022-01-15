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В школах и садах Бишкека веден запрет на проведение массовых мероприятий

В Кыргызстане образовательные организации работают в штатном режиме в соответствии с алгоритмом, разработанным Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Сообщает республиканский штаб по COVID-19.

Школы, детские сады должны работать при соблюдении общих мер безопасности и гигиены для обеспечения безопасности и здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников. Об этом на брифинге 14 января сообщила начальник Управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Минобразования Нурзида Касымова.

Обязательно соблюдение санитарных норм:

  • Обеспечение доступа к питьевой воде
  • Обеспечение места для мытья рук
  • Разработка планов/графиков уборки и дезинфекции учебных помещений, санузлов
  • Социальное дистанцирование
  • Запрет на проведение массовых мероприятий: концертов, собраний, праздников и т.д.
  • Проверка температуры на входе, обработка рук санитайзером
  • Ограничить посещение родителями, опекунами.

"Если в образовательной организации будет выявлен один случай заболевания острых вирусных заболеваний, то группа или класс, где зафиксирован случай уходит на карантин. Если два и более случая – на карантин закрывается вся организация.

В случае обострения эпидситуации совместное решение по каждой организации принимают органы местного самоуправления, региональные центры СЭН и региональные отделы образования", - сообщила Нурзида Касымова.

Отмечается, что решение о переходе на дистанционное обучение принимается также совместно по каждой образовательной организации.


Источник: vb.kg

           

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