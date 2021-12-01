Бакыт Бакетаев, эксперт: «Ложка дегтя портит бочку меда»

Сервер Центризбиркома дискредитировал все усилия.

— Прошли ли парламентские выборы «прозрачно», как обещали власти?

— Выборы прошли хорошо. Но есть выражение: «Ложка дегтя портит бочку меда». Сервер Центризбиркома дискредитировал все усилия. Из-за этого возникло недовольство в обществе. Если не проведут новые выборы, то получится, что они криво уселись в седло.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 7