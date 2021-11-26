Камчыбек Ташиев: ОПГ уже не вмешиваются в государственные дела

ОПГ уже не вмешиваются в государственные дела. Об этом на заседании Совета безопасности сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, удалось полностью пресечь влияние ОПГ на государственные дела и политику. «Но мы продолжаем профилактическую работу с ними», — добавил он.

За год ГКНБ вернул в бюджет страны 7,5 миллиарда сомов в рамках коррупционных дел.

«За последние 10 лет возмещение ущерба от коррупционных дел составило 5 миллиардов сомов. Из них 3 миллиарда вернули только от одной сотовой компании. А с октября 2020 года ГКНБ возместил 7,5 миллиарда сомов. Я считаю, что это результат эффективной работы», — заявил Камчыбек Ташиев.

Он сообщил, что ГКНБ ведет работу по обеспечению продовольственной безопасности. «Пока нет острой нехватки продовольствия. Несмотря на то что наша страна является аграрной, мы зависим от импорта. Из девяти необходимых продуктов можем обеспечить себя только двумя — молоком и овощами», — сказал он.

Сегодня на заседании Совбеза рассматривают вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности во время парламентских выборов, обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны и Концепцию национальной безопасности.



Источник - 24.kg