КырЭнергетики начали отключать энергоемкие мощности на предприятиях

Оптовые покупатели-продавцы электроэнергии превышают установленные лимиты.
Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
На 23 ноября 2021 года суточное потребление нескольких оптовых покупателей-продавцов электроэнергии превышает лимиты потребления электроэнергии, установленные постановлением кабмина. Так, потребление ОсОО "Электросила" по Бишкеку при суточном плане 559,4 тысячи киловатт-часов составило 853,2 тысячи киловатт-часов. ОсОО "Энерготехсервис" (Бишкек) потратило за сутки 314,7 тысячи киловатт-часов при плане 180,2 тысячи. Потребление ОсОО "Глобал Энерджи" (Чуйская область) составило 192,8 тысячи киловатт-часов при суточном плане 150 тысяч.
"В связи с этим ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проводит разъяснительные работы с крупными и промышленными абонентами по экономии электроэнергии. Кроме того, ведутся мероприятия по ограничению нагрузок путем отключения энергоемких производственных мощностей. Компания также призывает всех потребителей к энергосбережению и не использовать электроэнергию для отопления", - говорится в сообщении.
Источник - 24.kg
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