Сына Атамбаева просят снять с предвыборной гонки

По словам заявителя, в своем выступлении перед жителями Аламединского района кандидат якобы публично призвал брать деньги в день выборов.
Кандидата в депутаты по Аламединскому избирательному округу №25 Сеидбека Атамбаева просят снять с предвыборной гонки. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от Шамыралиева.
По словам заявителя, в своем выступлении перед жителями Аламединского района кандидат якобы публично призвал брать деньги в день выборов.
"Данный публичный призыв, который еще транслировался в средствах массовых информации, я считаю неправомерным и грубым нарушением избирательного процесса и характеризует его как кандидата не соответствующего званию народного представителя в высшем законодательном органе республики", - говорится в заявлении Шамыралиева.
URL: https://www.vb.kg/409839
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!