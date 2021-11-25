Сына Атамбаева просят снять с предвыборной гонки

По словам заявителя, в своем выступлении перед жителями Аламединского района кандидат якобы публично призвал брать деньги в день выборов.

Кандидата в депутаты по Аламединскому избирательному округу №25 Сеидбека Атамбаева просят снять с предвыборной гонки. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от Шамыралиева.

По словам заявителя, в своем выступлении перед жителями Аламединского района кандидат якобы публично призвал брать деньги в день выборов.

"Данный публичный призыв, который еще транслировался в средствах массовых информации, я считаю неправомерным и грубым нарушением избирательного процесса и характеризует его как кандидата не соответствующего званию народного представителя в высшем законодательном органе республики", - говорится в заявлении Шамыралиева.

URL: https://www.vb.kg/409839