Выборы-2021. Партия «Азаттык» получила письменное предупреждение

На заседании ЦИК рассматривают жалобу на партию «Азаттык». Ее представителей обвиняют в подкупе.

В заявлении сказано, что доверенное лицо от политорганизации оставило 50 тысяч сомов старшему оператору АЗС «Россия Нефть» в селе Гульча. Оператор должен был разлить ГСМ пришедшим на агитационную встречу в Дом культуры. Талоны раздали заранее.

Информация подтверждена при расследовании, как и причастность доверенного представителя партии Айтбая Джаналиева. Он скрывался и был объявлен в розыск. Но местонахождение подозреваемого уже установлено. Дело готовят для передачи в суд. Уточняется, что партия после обнародования сведений о раздаче ГСМ отозвала Айтбая Джаналиева. Члены рабочей группы предлагают рассмотреть ответственность бывшего доверенного представителя и самой политорганизации.



В свою очередь уполномоченные представители партии заявляют, что следствие произведено однобоко и показания свидетелей получены под давлением. Но глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова попросила пояснять по существу вопроса.

В ответ уполномоченный сказал, что Айтбай Джаналиев в тот день, когда была зафиксирована раздача талонов, не был зарегистрирован доверенным ЦИК и подлинника талона в материалах дела нет, как и признания Айтбая Джаналиева. Водители, как утверждает уполномоченный представитель, также не подтвердили, что им раздавали талоны. Они платили за бензин сами.

«Вы подавали документы по Джаналиеву 2 ноября», — парировала Нуржан Шайлдабекова.

Представители «Азаттыка» назвали Айтбая Джаналиева провокатором. После непродолжительных споров члены Центризбиркома вынесли партии письменное предупреждение.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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