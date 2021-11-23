Из-за засухи урожай пшеницы в этом году меньше на 38 процентов. Чем это грозит?

Из-за засухи фермеры Кыргызстана в этом году недополучили порядка 38 процентов урожая зерновых, однако ожидать их дефицита не стоит.

Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

«Порядка 38 процентов недобрали продовольственного зерна, в том числе семян и фуражной пшеницы, ячменя. Но это не повлияет на физический объем продовольственной пшеницы на рынке. В среднем один кыргызстанец в год потребляет 115 килограммов. Этот физический объем есть, беспокоиться не надо. Есть импорт продовольственной пшеницы, так как НДС на ввоз обнулен. Также было подписано трехстороннее соглашение между Минсельхозом, Минэкономики и отечественными мукомолами. По нему каждый мукомол взял на себя обязательство держать на своих складах в запасе не меньше 2 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Необходимые объемы есть и на складах Госматрезервов», — сказал он.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, произошло ощутимое сокращение урожая по всем видам культур.



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