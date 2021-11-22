В ЦИКе подсчитали, сколько средств кандидаты потратили на Facebook

С 21 августа по 18 ноября 2021 года в библиотеке Facebook по Кыргызстану размещено политической рекламы на сумму 27 917 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, рабочие группы ЦИК по агитации и финансированию мониторят политическую рекламу в Фейсбук. Ранее Центральной избирательной комиссией переданы глобальной компании Meta (Facebook) списки всех зарегистрированных для участия на предстоящих парламентских выборах кандидатов как от политических партий по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам по городу Бишкек и всем областям Кыргызстана.

"Как известно, такая договоренность была достигнута 9 ноября 2021 года в ходе онлайн встречи Председателя ЦИК КР Н.Шайлдабековой с представителями Facebook. Тогда стороны договорились, что ЦИК КР предоставит Facebook списки всех зарегистрированных политических партий и кандидатов по одномандатным округам, для того, чтобы в рамках своей политики Facebook мог идентифицировать пользователей путем документального подтверждения личности, при которой достоверно известно, какой человек зарегистрирован под определенным аккаунтом.

Списки кандидатов переданы на русском языке и в транскрипции на латинице и помимо фамилии имени и отчества содержат информацию о дате рождения, месте работы и занимаемой должности.

Как отметил на онлайн встрече, управляющий директор по государственной политике Facebook Джордж Чен, "цифровая библиотека Meta (Facebook) будет для ЦИК КР самым лучшим источником получения всей информации, которая нужна для мониторинга потенциальной политической рекламы, исходящей от зарегистрированных аккаунтов, учётных записей пользователей Facebook".

Вся политическая реклама добавляется в Библиотеку рекламы, связанной с вопросами общественной значимости, выборами или политикой, которая доступна по адресу www.facebook.com/ads/library/report, в верхней странице которой нужно выбрать страну Кыргызстан.

Все, что исходит от той или иной учетной записи, идентифицированной с кандидатами, будет отображаться в цифровой библиотеке. Команда соцсетей принимает меры по верификации, что дает возможность ЦИКу вести мониторинг и контроль. "Верификация - это хороший способ снизить риск для фальшивых аккаунтов кандидатов, мы делаем это и в других странах, и будем предоставлять то же самое в Кыргызстане в отношении всего, что связано с политическим контентом, рекламой" - пояснил Джордж Чен.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК осуществляет мониторинг платежей за размещение политической рекламы в сети Facebook и Instagram и напоминает кандидатам и политическим партиям о том, что за размещение политической рекламы в обязательном порядке должна быть произведена оплата из средств соответствующего избирательного фонда.

Рабочая группа по информированию и правилам агитации обращает внимание кандидатов и партий на то, что агитационные сообщения, размещенные в социальных сетях должны быть с соблюдением требований избирательного законодательства в части правил агитации", - говорится в сообщении ЦИК.



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