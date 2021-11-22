В интернаты минтруда, соцобеспечения и миграции поставлено более половины требуемого количества угля

Бишкек, "Саясат. kg". На данное время поставлено 1 074,1 тонны угля.
Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР информирует, что более тысячи тонн угля поставлено для отопления подведомственных учреждений.
В системе ведомства функционируют 53 территориальных управления социального развития, 16 интернатов для пожилых, взрослых и детей с инвалидностью, 28 медико-социальных экспертных комиссий, Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и Центр реабилитации ЛОВЗ.
Для покрытия общей потребности системы в твердом топливе были своевременно заключены договоры на поставку 1 953,6 тонн угля на общую сумму 7 718,2 тыс сомов.
На данное время поставлено 1 074,1 тонны угля.
Пресс-служба МТСОМ
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