Джоомарт Оторбаев освобожден из тюрьмы по просьбе Генпрокуратуры

Отмечается, что в суд с просьбой изменить меру пресечения обратилась Генпрокуратура.
Бывший премьер-министр Джоомарт Оторбаев, задержанный по делу «Кумтора», решением Первомайского районного суда Бишкека от 20 ноября был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщили из пресс-службы упомянутого суда.
Отмечается, что в суд с просьбой изменить меру пресечения обратилась Генпрокуратура.
Джоомарт Оторбаев возглавлял кыргызское правительство в 2014-2015 гг. 16 сентября Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал его по делу «Кумтора», направив в СИЗО ГКНБ.
ГКНБ отмечал, что будучи премьер-министром, Джоомарт Оторбаев нарушил закон, в интересах иностранного предприятия «Кумтор Голд Компани» «разрешил уничтожить ледники Лысый и Давыдова».
20 ноября Первомайский районный суд изменил меру пресечения и бывшего премьер-министра Темира Сариева, выпустив его из заключения под подписку о невыезде.
Ранее по делу «Кумтора» дали показания около 15 бывших чиновников, депутатов Жогорку Кенеша, включая бывшего президента Аскара Акаева. Некоторых посадили. Другие вышли под домашний арест в связи с сотрудничеством во следствием или по состоянию здоровья.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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