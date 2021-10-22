ГКНБ: В отношении заявления М.Айныкеевой

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время материалы переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дачи правовой оценки действиям Н.М. уулу.
В рамках рассмотрения поступившего заявления от гражданки М.Айныкеевой по факту якобы оказанного давления со стороны неизвестного лица, представившегося сотрудником ГКНБ КР, был установлен и доставлен в приемную ГКНБ житель г.Бишкек Н.М уулу, временно не работающий.
Н. М.уулу пояснил, что в ночь с 11 на 12 октября 2021 года отдыхал в ресто-баре «Шахрезада» в подвыпившем состоянии, где также находилась М.Айныкеева, которую он знал по месту своей прежней работы.
Н.М. уулу признал, что предпринял неудачные попытки завязать разговор с М.Айныкеевой и в шуточной форме представился сотрудником ГКНБ. При этом, Н.М.уулу не являлся сотрудником ГКНБ КР и раскаивается в содеянном.
В настоящее время материалы переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дачи правовой оценки действиям Н.М. уулу.
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