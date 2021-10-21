Мэрия Бишкека вновь просит не отправлять в школы и детсады больных детей

Мэрия Бишкека вновь просит не отправлять в школы и детсады больных детей.

Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она отметила, что сегодня идет рост заражения ОРВИ. «Вирусные инфекции очень контагиозны, быстро передаются по воздуху. Ребенок или взрослый чихнул — и большая вероятность, что другие заразятся. Поэтому мы просим не отправлять больных детей в школы, детские сады», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила, что муниципалитет принимает все меры для нераспространения коронавируса, ОРВИ и гриппа. «В образовательных организациях установлены входные фильтры, они обеспечены антисептиками, средствами, необходимыми для обеззараживания помещений, рециркуляторами. Пока позволяет погода, педагоги постоянно проветривают помещения», — заключила вице-мэр.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211164/