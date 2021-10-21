Мэрия Бишкека вновь просит не отправлять в школы и детсады больных детей.
Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.
Она отметила, что сегодня идет рост заражения ОРВИ. «Вирусные инфекции очень контагиозны, быстро передаются по воздуху. Ребенок или взрослый чихнул — и большая вероятность, что другие заразятся. Поэтому мы просим не отправлять больных детей в школы, детские сады», — сказала Виктория Мозгачева.
Она добавила, что муниципалитет принимает все меры для нераспространения коронавируса, ОРВИ и гриппа. «В образовательных организациях установлены входные фильтры, они обеспечены антисептиками, средствами, необходимыми для обеззараживания помещений, рециркуляторами. Пока позволяет погода, педагоги постоянно проветривают помещения», — заключила вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211164/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!