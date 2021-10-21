Бекмурзаев: Плановые отключения прекратятся с 1 ноября

С 1 ноября прекратятся плановые отключения электроэнергии.
Об этом в ходе заседания Жогорку Кенеша сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.
По его словам, 2-летний план ремонтных работ выполняется в течение одного года.
«Мы постараемся до 1 ноября завершить все ремонтные работы. С 1 ноября прекратим дневные плановые отключения. Наши ребята работают днями и ночами, чтобы уложиться в срок», — сказал Бекмурзаев.
Некоторые депутаты на заседании отметили, что «плановые отключения» в селах практикуются уже несколько месяцев, они сами были свидетелями этого.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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