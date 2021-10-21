ГКНБ: Пресечена устойчивая коррупционная деятельность военнослужащих ГПС ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат. kg". Все задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.325 (Получения взятки группой лиц) УК КР пресечена устойчивая коррупционная деятельность военнослужащих ГПС ГКНБ КР.
Установлено, что должностные лица контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» под покровительством отдельных руководителей погранслужбы на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пересекающих границу граждан, преимущественно граждан РУ и водителей большегрузных автотранспортных средств.
19 октября 2021 года в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны начальник КПП «Достук-автодорожный» «А.Э.», начальник УПС ГКНБ КР по Ошской области «Ч.Н.», а также Первый заместитель директора-начальник Генерального штаба ПС ГКНБ КР «К.Б.». Все задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
В настоящее время следствие по делу продолжается, устанавливаются другие обстоятельства и должностные лица, причастные к данным фактам.
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