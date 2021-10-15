Среди продуктов в бишкекском магазине нашли три килограмма гашиша (фото)

Сотрудники СБНОН МВД изъяли в Бишкеке около 3 кг гашиша.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается, еще 16 сентября этого года был проведен обыск в одном из столичных магазинов, принадлежащем О. Б. В коробке с яблоками было обнаружено 273 коробка с гашишем. Выяснилось, что хозяйке магазина их передал ее брат - О. Н., 1999 года рождения.

Подозреваемый был задержан в тот же день и дал признательные показания. Он водворен в СИЗО.

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