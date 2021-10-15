Среди продуктов в бишкекском магазине нашли три килограмма гашиша (фото)

Сотрудники СБНОН МВД изъяли в Бишкеке около 3 кг гашиша.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как сообщается, еще 16 сентября этого года был проведен обыск в одном из столичных магазинов, принадлежащем О. Б. В коробке с яблоками было обнаружено 273 коробка с гашишем. Выяснилось, что хозяйке магазина их передал ее брат - О. Н., 1999 года рождения.
Подозреваемый был задержан в тот же день и дал признательные показания. Он водворен в СИЗО.
URL: https://kaktus.media/447719
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!