Вам звонят с опросом по выборам. Это законно?

В Kaktus.media обратилась читательница, которая столкнулась с телефонным опросом в преддверии выборов.
Она поинтересовалась, ведутся ли опросы по телефону.
"Позвонила женщина, сказала, что ведется опрос населения, и начала задавать вопросы по поводу жизни нашей страны, как мы относимся к партнерам Кыргызстана, наше мнение о качестве жизни и все такое. Как относимся к президенту, за какую партию пошли бы голосовать на выборах", - рассказала читательница.
Но агитации не было, просто вопросы. Вот я теперь думаю, для чего это все было?
Kaktus.media обратился за комментарием в Центризбирком. Член ЦИК Кайрат Маматов заявил, что до начала агитационной кампании опросы как со стороны партий, так и в рамках масштабных исследований не возбраняются.
Агитационный период начинается с 29 октября и заканчивается 27 ноября в 8 часов утра. При этом, не допускается публикация в СМИ за 5 дней до голосования итогов опроса, прогнозов результата выборов, иных исследований.
"Но обязательно должны представиться, назвать тему исследования, где можно ознакомиться с результатами и так далее", - подчеркнул он.
Маматов также отметил, что необходимо поднять вопрос, откуда у звонящих номера избирателей.
"Если вас это беспокоит, то стоит обратиться в милицию или органы прокуратуры, которые обязаны выяснить источник утечки ваших личных данных", - добавил Маматов.
Kaktus.media позвонил на номер, с которого звонили читательнице, но автоответчик ответил, что "у вызываемого абонента услуга связи приостановлена".
URL: https://kaktus.media/447709
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