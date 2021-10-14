В Бишкеке журналистам показали как можно питаться полезно и недорого

Сегодня в Бишкеке в кулинарной студии проходит пресс-завтрак с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Аднаном Куреши и представителем министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.

Данное мероприятие посвящено празднованию Всемирного Дня Продовольствия, который отмечается ежегодно 16 октября и задачей которого является привлечь общественное внимание к вопросам продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и роли каждого человека в этих вопросах.

Специально для журналистов организаторы мероприятия приготовили смузи детокс из овощей и меда, хумус из нута, салат из киноа и брускетты с паштетом из белой фасоли. Все вышеперечисленные блюда по замыслу организаторов должны продемонстрировать, как должна выглядеть продовольственная тарелка для искоренения недоедания, низкорослости, ожирения и анемии у женщин. При этом все эти продукты доступны и по цене недорогие.

"В этом году, как и в прошлом, Всемирный день продовольствия проходит для нас в критический момент. Пандемия COVID-19 остается глобальной проблемой, вызывающей неисчислимые потери и трудности. Последствия климатического кризиса ощущаются повсюду вокруг нас. Посевы сгорели в огне. Дома были смыты водой. Глобальные проблемы продовольственной безопасности не были столь серьезными в течение многих лет.

Еще до того, как COVID-19 показал нам уязвимость мировых агропродовольственных систем, сотни миллионов людей во всем мире страдали от голода, и это число увеличилось за последний год до 811 миллионов. Несмотря на то, что мир производит достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех нас. В современном мире – это невообразимо и неприемлемо.

В то же время 14 процентов производимой нами пищи выбрасывается, а 17 процентов тратится впустую. Объединяя это с другими факторами стресса, такими как вредители и болезни, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия и разрушение среды обитания, а также конфликты, можно увидеть масштабы проблемы, с которой человечество сталкивается в удовлетворении растущих мировых потребностей в продовольствии при одновременном снижении воздействия наших агропродовольственных систем на окружающую среду и климат.

Проблемы агропродовольственных систем являются ключевыми вопросами во всем мире – именно об этом был прошедший в сентябре Саммит Продовольственных Систем, который прошел в Штаб Квартире ООН в Нью-Йорке и где Кыргызстан тоже выступил со своим докладом.

Агропродовольственная система – это сложное понятие, которое может показаться далеким от реальной жизни, но ведь именно от таких систем зависит наше выживание. Каждый прием пищи следует расценивать как участие в работе этой системы. Наш выбор продуктов питания, а также способов их производства, обработки, приготовления и хранения оказывает непосредственное, активное воздействие на состояние агропродовольственных систем.

Устойчивая агропродовольственная система – это такая система, в рамках которой имеется широкий выбор питательных и безопасных продуктов, которые любой человек может приобрести по доступной цене, и в рамках которой никто не голоден и не страдает от неполноценного питания в какой бы то ни было форме.

На прилавках местных рынков и продуктовых магазинов представлен широкий ассортимент продуктов питания, но при этом образуется меньше пищевых отходов, а продовольственные товаропроводящие цепочки не только обладают большей устойчивостью к таким потрясениям, как экстремальные погодные условия, скачки цен или пандемии, но и способствуют ограничению негативного влияния на окружающую среду и изменения климата.

Посути, устойчивые агропродовольственные системы обеспечивают всеобщую продовольственную и пищевую безопасность без ущерба для экономической, социальной и экологической базы будущих поколений. Они позволяют совершенствовать производство, улучшать рацион питания, состояние окружающей среды и качество жизни каждого человека.

Старая пословица гласит: "Мы - то, что мы едим", - говорится в сообщении ФАО.

URL: https://www.vb.kg/407906