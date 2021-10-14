Гульжан Кулмамбетова и Кыял Шаршеева не уступят дорогу красивым девушкам?

Пока новости в мгновение ока разлетаются по миру через интернет, отставший от времени ОТРК в основном занимается распространением информации.

Происходящие на нашей земле новости рассказывают дикторы Гульжан Кулмамбетова и Кыял Шаршеева, чье время давно ушло.

Передачи, направленные на выполнение указа президента «О духовном, нравственном воспитании человека и физической культуре» выходят в эфир только на телеканале «Ала-Тоо-24». К другим каналам этот указ не имеет отношения. Что касается ОТРК, который должен был стать «мотором» идеологии, заполонили легкомысленные звезды шоу-бизнеса. В эпоху глобализации почти нет авторских программ, затрагивающих проблемы литературы, культуры и искусства в духовной жизни народа. Если в ОТРК не приходит руководитель, разбирающихся в национальной политике, если государственная идеология хромает, то у нас будут в почете смеющиеся звезды шоу-бизнеса, которым нет дела до жизни народа, экономики, хозяйства и производства?

В таких условиях не сходят с эфира Гульжан Кулмамбетова и Кыял Шаршеева, продолжают портить программы, у которых и без этого низкий рейтинг? Разве нет других красивых девушек, у которых подвешен язык? Или эти двое всех запугали и метят территорию? Разве они будут уступать дорогу, если у одного муж олигарх, а у другого министр? В общем, полно вопросов, на которые нет ответа.

Источник: газета «Азия news» №39 от 07.10.2021 / стр. 9, gezitter.org