Массовое отравление. После тоя 66 человек обратились в больницу

В Сузаке после суннот тоя (праздник в честь обрезания мальчика) в местную больницу обратились 66 человек с признаками отравления.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первые больные обратились 11 октября в Центр общеврачебной практики Сузакского района.

Всего обратились 66 человек, из них шестеро госпитализированы, в том числе трое детей. "Их состояние удовлетворительное", - отметили в Минздраве.

По предварительным данным, они отравились кониной.



URL: https://kaktus.media/447599