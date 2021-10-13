Массовое отравление. После тоя 66 человек обратились в больницу

В Сузаке после суннот тоя (праздник в честь обрезания мальчика) в местную больницу обратились 66 человек с признаками отравления.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первые больные обратились 11 октября в Центр общеврачебной практики Сузакского района.
Всего обратились 66 человек, из них шестеро госпитализированы, в том числе трое детей. "Их состояние удовлетворительное", - отметили в Минздраве.
По предварительным данным, они отравились кониной.
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