«Ой, прекращайте! Совсем уже поставили моего ава в неловкое положение!». Балбак Тулобаев прокомментировал обращение работников культуры

Бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев выразил своё мнение относительно обращения работников культуры к президенту Садыру Жапарову.
Он отмечает плачевное состояние культуры и предлагает первым делом заняться подъёмом данной сферы.
«К конным следам примешались собачьи. Вы уже окончательно поставили в неловкое положением моего ава (ред: Садыра Жапарова). Ой да прекращайте! Его народ поддерживает и без вас. Сфера культуры находится в плачевном состоянии, поэтому лучше подними первым делом эту сферу. Кто бы из вас ни придумал и ни предложил это, честь ему и хвала!
Ой, да сейчас не можем объединить народ и прийти к согласию... Сейчас такое время, что позиция, оппозиция, ветви власти должны объединиться в один кулак ради кыргызов, ради развития. Нельзя идти на выборы, сжав кулак и сцепив зубы. Давайте остановимся! Придем к консенсусу. Страна у нас всего одна», — пишет Тулобаев на своей станице в соцсети.
Ранее ряд артистов обратились к главе государства с просьбой наказать политиков.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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