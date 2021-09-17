«Ой, прекращайте! Совсем уже поставили моего ава в неловкое положение!». Балбак Тулобаев прокомментировал обращение работников культуры

Бывший и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев выразил своё мнение относительно обращения работников культуры к президенту Садыру Жапарову.

Он отмечает плачевное состояние культуры и предлагает первым делом заняться подъёмом данной сферы.

«К конным следам примешались собачьи. Вы уже окончательно поставили в неловкое положением моего ава (ред: Садыра Жапарова). Ой да прекращайте! Его народ поддерживает и без вас. Сфера культуры находится в плачевном состоянии, поэтому лучше подними первым делом эту сферу. Кто бы из вас ни придумал и ни предложил это, честь ему и хвала!

Ой, да сейчас не можем объединить народ и прийти к согласию... Сейчас такое время, что позиция, оппозиция, ветви власти должны объединиться в один кулак ради кыргызов, ради развития. Нельзя идти на выборы, сжав кулак и сцепив зубы. Давайте остановимся! Придем к консенсусу. Страна у нас всего одна», — пишет Тулобаев на своей станице в соцсети.

Ранее ряд артистов обратились к главе государства с просьбой наказать политиков.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org

