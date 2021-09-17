ГКНБ: По делу «Кумтора» задержан экс-премьер-министр КР Дж.Оторбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Межведомственной следственной группой ГКНБ продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Межведомственной следственной группой ГКНБ продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 16 сентября 2021 года следствием было принято решение о задержании бывшего Премьер-министра страны Джоомарта Оторбаева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствием установлено, что Дж.Оторбаев будучи Премьер-министром Кыргызской Республики, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ при Правительстве КР по проведению экологической экспертизы по Генеральному плану рудника Кумтор, в нарушении требований Водного кодекс КР и Закона КР «О воде», в интересах иностранной компании «Кумтор Голд Компани» («Центера Голд Инк.») принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

После задержания Дж.Оторбаева межведомственной следственной группой с ним будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов, Первомайским районным судом г.Бишкек будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

ГКНБ дополнительно доведет до общественности необходимую информацию о результатах проводимого следствия по делу Кумтора, в том числе в части эпизодов, инкриминируемых Дж.Оторбаеву.