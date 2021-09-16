В Чаткале вышли на митинг против строительства дамбы

До этого время на депутатская комиссия Жогорку Кенеша также выводила заключение, что дамба строится в опасном месте.

Жители Чаткальскогорайона Джалал-Абадской области вышли на митинг против строительства золотодобывающей компанией «Вертекс Голд» дамбы хвостохранилища в неподходящем месте.

До этого время на депутатская комиссия Жогорку Кенеша также выводила заключение, что дамба строится в опасном месте.

«Дно хвостохранилища проходит прямо над подземными источниками, которые затем попадают в реку Чаткал. В случае, если оползень или сельскохозяйственный смоет дамбу, то цианиды прямиком попадут в реку и будет экологическая катастрофа», — тревожатся местные жители

В июне 2018 года «Глобал Жамгыр майнинг» и Vertex Gold договорились построить фабрику по подземной добыче на месторождении Жамгыр. В год на руднике планируется добывать до 120 тыс. тонн золота.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org