В Нацстаткоме прокомментировали рост цен на потребительские товары за годы независимости

В связи с отменой административного механизма регулирования цен и их либерализацией в первые годы независимости, в республике наблюдался резкий скачок цен на потребительские товары и услуги.
Как сообщается в материалах Национального статистического комитета, наиболее высокие темпы инфляции отмечались до 1995 года.
«Однако в дальнейшем, в результате предпринятых антикризисных мер, ситуация в ценообразовании стабилизировалась», - говорится в сообщении.
В течение 20 лет динамика потребительских цен на товары и услуги характеризовалась умеренными темпами их прироста. За исключением 2007-2008 годов, когда на внутреннем рынке наблюдался резкий скачок цен в сторону повышения (до 20%).
Аналогичная ситуация отмечалась и в 2010 году, когда уровень инфляции в целом составил 19,2%. За последние 10 лет наибольший уровень инфляции отмечен в 2014 году (10,5%) и в 2020 году (9,7%).
Tazabek
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